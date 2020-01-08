Иран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке
09:00 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет. "Приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал - Айн аль-Асад и Эрбиль", - отмечается в заявлении Хоффмана.
О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия случившегося.
Операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носила название "Мученик Сулеймани". Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ИСНА.
"Бойцы вооруженных сил КСИР в ходе операции, получившей название "Мученик Сулеймани", выпустили десятки ракет класса "земля-земля" и разрушили военно-воздушную базу США", - говорится в сообщении.
Позже появилось сообщение агентства Тасним, что войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.
Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.
НОВОСТИ
- 09:45 08.01.2020
- Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке унес жизни 80 человек
- 09:20 08.01.2020
- Авиакатастрофа в Иране: Гибель всех людей на борту подтвердил МИД Украины
- 09:05 08.01.2020
- Президент США собирается вскоре сделать заявление по ударам Ирана
- 08:50 08.01.2020
- Путин пока не собирается рассказывать Трампу о визите в Дамаск - Кремль
- 08:36 08.01.2020
- Авиакатастрофа в Иране: Разбился лайнер "Международных авиалиний Украины"
- 20:45 07.01.2020
- В провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана
- 20:15 07.01.2020
- Одну из крупнейших и старейших мечетей в Дамаске посетил Путин
- 19:45 07.01.2020
- Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
- 19:15 07.01.2020
- Часть воинского контингента НАТО временно выведут из Ирака
- 18:45 07.01.2020
- Из Ирака будет выведена часть контингента военных Германии - МИД ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать