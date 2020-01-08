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Иран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке

09:00 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет. "Приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал - Айн аль-Асад и Эрбиль", - отмечается в заявлении Хоффмана.

О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

Операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носила название "Мученик Сулеймани". Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ИСНА.

"Бойцы вооруженных сил КСИР в ходе операции, получившей название "Мученик Сулеймани", выпустили десятки ракет класса "земля-земля" и разрушили военно-воздушную базу США", - говорится в сообщении.

Позже появилось сообщение  агентства Тасним, что войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.

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