Президент США собирается вскоре сделать заявление по ударам Ирана

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ударам Ирана по американским объектам в среду утром по местному времени. Соответствующую запись он разместил во вторник вечером в "Твиттере".

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших, - отметил Трамп. - Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром".