Авиакатастрофа в Иране: Гибель всех людей на борту подтвердил МИД Украины

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737 ("Боинг-737"), разбившегося в среду в Тегеране. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что черный ящик бал найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны.

Пассажиры и экипаж украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли. Об этом в среду сообщили в МИД Украины.



Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 170 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом сообщило агентство Фарс. По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.