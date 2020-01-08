0
0
73
НОВОСТИ

Авиакатастрофа в Иране: Гибель всех людей на борту подтвердил МИД Украины

09:20 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737 ("Боинг-737"), разбившегося в среду в Тегеране. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что черный ящик бал найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны.

Пассажиры и экипаж украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли. Об этом в среду сообщили в МИД Украины.

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 170 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом сообщило агентство Фарс. По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 08.01.2020
Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке унес жизни 80 человек
0
27
09:05 08.01.2020
Президент США собирается вскоре сделать заявление по ударам Ирана
0
115
09:00 08.01.2020
Иран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке
0
123
08:50 08.01.2020
Путин пока не собирается рассказывать Трампу о визите в Дамаск - Кремль
0
140
08:36 08.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Разбился лайнер "Международных авиалиний Украины"
0
164
20:45 07.01.2020
В провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана
0
803
20:15 07.01.2020
Одну из крупнейших и старейших мечетей в Дамаске посетил Путин
0
880
19:45 07.01.2020
Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
0
893
19:15 07.01.2020
Часть воинского контингента НАТО временно выведут из Ирака
0
755
18:45 07.01.2020
Из Ирака будет выведена часть контингента военных Германии - МИД ФРГ
0
768

Возврат к списку