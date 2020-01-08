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НОВОСТИ

Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке унес жизни 80 человек

09:45 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники проинформировала, что ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих.

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