Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке унес жизни 80 человек
09:45 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники проинформировала, что ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих.
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