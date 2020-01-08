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СНБО Украины уточнило количество погибших в крушении лайнера МАУ в Иране

10:00 08.01.2020 Источник: Интерфакс

177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - были на борту Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего в среду крушение в Иране, уточнили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - сообщается на сайте СНБО в среду.

Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. 

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