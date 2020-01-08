Никто не заинтересован в том, чтобы нефть подорожала до уровня $100 за баррель - ОПЕК
10:40 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ОПЕК не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок нефти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать. Об этом журналистам заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, чьи слова передает Bloomberg.
"Мы надеемся, что мудрость с обеих сторон возобладает и конфликт удастся уладить", - считает Мазруи. "Рынок сейчас хорошо снабжен и мы не прогнозируем каких-либо перебоев в поставками, только если ситуация не дойдет до катастрофической, чего мы тоже не ожидаем", - сказал он. Мазруи подчеркнул, что не видит рисков блокирования поставок через Ормузский пролив. По словам министра, никто не заинтересован в том, чтобы нефть подорожала до уровня $100 за баррель.
Он также сообщил, что участники формата ОПЕК+ не планируют собираться на внеочередную встречу из-за ситуации с Ираном и США.
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