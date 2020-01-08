Новые враждебные действия США приведут к более масштабному ответу - Генштаб ВС Ирана

11:00 Источник: Интерфакс

США столкнутся с масштабными ответными действиями Тегерана, если совершат новые атаки против иранской стороны, заявил в среду начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Отныне любые новые враждебные действия США приведут к более сильным и разрушительным и масштабным ответным действиям", - приводит его слова агентство "Тасним". По словам генерала, США следует "как можно быстрее вывести бойцов своей террористической армии из региона (Ближнего Востока)".