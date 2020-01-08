Граждан России на борту разбившегося украинского "Боинга" не было
12:38 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждан РФ не было на борту упавшего в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду сообщает посольство РФ в Иране на своей странице в "Фейсбуке".
"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении.
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