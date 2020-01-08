Росавиация выпустила рекомендацию авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в телеграмме Росавиации (копия есть у ТАСС).

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме Росавиации.