Глава МИД Ирана: Наши действия были самообороной...

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары по базам США на территории Ирака были "законной самообороной", а оценка ситуации американской стороной не должна "основываться на иллюзиях". Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на иранское государственное телевидение.

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - приводит агентство слова Зарифа.