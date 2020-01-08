Новость о выводе войск США из Кувейта оказалась поддельной

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страница информационного агентства КУНА в "Твиттере" подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы не соответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили в среду власти эмирата, передает телеканал "Аль-Арабия".

Ранее поступила информация о том, что через несколько дней США планируют начать вывод войск из Кувейта.