Путин и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии.