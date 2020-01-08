Иран отказался передать самописцы с украинского "Боинга" американцам
15:30 08.01.2020 Источник: Интерфакс
Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований, сообщило иранское информационное агентство Mehr.
"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которого цитирует СМИ.
Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".
Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.
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