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НОВОСТИ

Британия и ЕС до конца года не смогут подписать торговое соглашение - Глава ЕК

16:25 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Евросоюз не успеют достигнуть компромисса во всех аспектах соглашения о свободной торговле до конца текущего года. Такое мнение высказала в среду, выступая в Лондонской школе экономики и политических наук, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее речь транслировал телеканал "Скай ньюс".

"Без продления срока переходного периода после 2020 года нельзя ожидать, что получится договориться по всем аспектам нового партнерства. Нам придется выделять для себя приоритеты", - сказала она.

"ЕС готов согласовать на самом деле амбициозное и всеобъемлющее новое соглашение о партнерстве с Великобританией, мы сделаем все, что возможно, но правда заключается в том, что наше партнерство не может быть и не будет таким тесным, как ранее. У любого выбора есть последствия, у любого решения - оборотная сторона. Без свободного перемещения граждан у вас не может быть свободного перемещения капиталов, товаров и услуг", - предупредила глава ЕК.

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