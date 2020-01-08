0
0
140
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток"

16:30 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле.

"Экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже тридцать лет, - сказал президент РФ. - В прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд куб. м голубого топлива".

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира", - сказал российский лидер.

Президент России уверен, что у РФ и Турции будут реализованы еще многие совместные проекты. Глава российского государства благодарен турецким властям за политическую волю при строительстве "Турецкого потока".

Анкара и Москва продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества в ходе реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в Стамбуле на официальной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию.

"Россия является лидером среди стран - поставщиков газа в Турцию. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:35 08.01.2020
Гражданам Беларуси теперь будет проще получить визу в страны Европы
0
24
16:50 08.01.2020
Карлос Гон: Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию
0
107
16:25 08.01.2020
Британия и ЕС до конца года не смогут подписать торговое соглашение - Глава ЕК
0
142
15:45 08.01.2020
Иран заранее предупредил военных США о месте нанесения ракетных ударов
0
256
15:30 08.01.2020
Иран отказался передать самописцы с украинского "Боинга" американцам
0
240
15:12 08.01.2020
Путин и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле
0
228
14:45 08.01.2020
Новость о выводе войск США из Кувейта оказалась поддельной
0
229
12:45 08.01.2020
Росавиация выпустила рекомендацию авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
0
346
12:38 08.01.2020
Граждан России на борту разбившегося украинского "Боинга" не было
0
336
12:15 08.01.2020
Глава МИД Ирана: Наши действия были самообороной...
0
375

Возврат к списку