Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток"
16:30 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже тридцать лет, - сказал президент РФ. - В прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд куб. м голубого топлива".
"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира", - сказал российский лидер.
Президент России уверен, что у РФ и Турции будут реализованы еще многие совместные проекты. Глава российского государства благодарен турецким властям за политическую волю при строительстве "Турецкого потока".
Анкара и Москва продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества в ходе реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в Стамбуле на официальной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию.
"Россия является лидером среди стран - поставщиков газа в Турцию. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", - сказал он.
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