Карлос Гон: Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию
16:50 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, таинственным путем покинувший Токио, где он находился под домашним арестом, отказался раскрывать подробности своего бегства из Японии. Об этом он заявил в среду на пресс- конференции в Бейруте.
"Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Карлос Гон на пресс-конференции, собравшей сотни иностранных журналистов.
"Меня допрашивали по 8 часов в день без присутствия адвокатов", - сказал он. Кроме того, по его словам, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание.
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