Гражданам Беларуси теперь будет проще получить визу в страны Европы
17:35 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия и Евросоюз подписали в среду в Брюсселе соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии. Прямую трансляцию на своей странице в "Инстаграме" вел МИД Белоруссии.
С белорусской стороны свою подпись под документом поставил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Соглашение по упрощению визового режима предполагает, в частности, снижение стоимости виз для белорусов с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней, а также облегчение других визовых формальностей.
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