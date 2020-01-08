МОК не будет решать вопрос с допуском россиян на ОИ-2020 до решения арбитража

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года после вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) окончательного решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, чей комментарий приводит агентство Reuters.

В среду состоялось заседание исполкома МОК в швейцарской Лозанне. По информации источника, в ходе заседания тема допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио не обсуждалась детально.

"Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх", - сказал Адамс.