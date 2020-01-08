Украинские авиакомпании пока не будут летать в Иран и Ирак

19:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина запретила своим авиакомпания совершать рейсы в Иран и Ирак с четверга в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране. Об этом в среду сообщило государственно предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

"Украинские авиакомпании должны приостановить полеты в Иран и Ирак с начала суток 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752", - сказано на странице предприятия в "Фейсбуке". При этом уточняется, что такое решение было принято Государственной авиационной службой Украины.