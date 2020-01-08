Президент США выступил с телеобращением к гражданам в связи с событиями в Ираке и Иране
20:00 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", - сказал он. "Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев", - добавил американский лидер.
"По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение".
"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему".
"Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом".
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