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НОВОСТИ

США ведет разработку гиперзвуковых ракет - Трамп

20:20 08.01.2020 Источник: Интерфакс

США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет, заявил президент Дональд Трамп.

"Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо раньше. Наши ракеты большие, мощные, точные, смертельные и быстрые. Ведутся работы над множеством гиперзвуковых ракет", - заявил Трамп в среду в Белом доме.

В то же время он пояснил, что факт обладания этими вооружениями не означает желания США их применять. "Мы не хотим их использовать. Американская мощь - военная и экономическая - лучший сдерживающий фактор", - сказал Трамп.

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