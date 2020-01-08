Трамп желает большей вовлеченности НАТО в ближневосточный процесс

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обращаются к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме с телеобращением к согражданам

Специальное обращение главы государства вышло в эфир в связи с ракетным ударом Ирана по двум военным базам в Ираке, на которых дислоцируются американские солдаты. Тегеран провел эту операцию в ответ на уничтожение Вооруженными силами США на прошлой неделе одного из ключевых иранских военачальников - Касема Сулеймани.

"Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", - заявил американский лидер. Он не пояснил, каких именно шагов ждут в связи с этим от Североатлантического альянса в Вашингтоне.