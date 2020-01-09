Всемирный банк прогнозирует снижение средней цены на нефть в 2020 и 2021 гг

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в 2020 и 2021 гг. до $59 за баррель. Об этом говорится в опубликованном в среду январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы".

"Ожидается, что цены на нефть немного снизятся до примерно $59 за баррель в 2020 году и 2021 году", - считают в ВБ.