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НОВОСТИ

Если не будет агрессии со стороны США, Иран больше не предпримет военных действий - постпред при ООН

07:10 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - подчеркнул он.

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