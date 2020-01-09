Глава КНШ генерал Милли считает, что иранцы хотели убить американских военных
07:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждает, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военнослужащих. Об этом он заявил в среду журналистам.
"Я верю, и это основывается на том, что я видел и знаю, [что] удары были предприняты, чтобы нанести серьезный ущерб, уничтожить технику и самолеты, убить персонал. Это мое личное мнение", - цитирует военачальника агентство Рейтер.
Ранее в среду телеканал Си-эн-эн со ссылкой на диписточник сообщил, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.
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