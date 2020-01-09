Карлос Гон смог бежать, вероятно, благодаря недосмотру японской таможни - СМИ
08:00 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники японской таможни не проводили досмотр крупногабаритного ящика для музыкальных инструментов, в котором бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон совершил побег, при его ввозе в страну. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-эйч-кей.
По его сведениям, двое мужчин, прибывших на частном самолете в аэропорт Кансай в городе Осака утром 29 декабря, говорили с представителями таможни на английском языке и сказали, что внутри находится звуковое оборудование. Их объяснения не вызвали подозрений, и ящик не стали досматривать. После этого мужчины доставили его в отель рядом с аэропортом и отправились на вокзал Осаки, откуда на скоростном экспрессе "синкансэн" перебрались в Токио.
Карлос Гон покинул свою квартиру в районе Адзабу днем. Судя по камерам видеонаблюдения, на нем была одета темная одежда, а лицо скрывала медицинская маска. Гон встретился с двумя мужчинами в отеле, после чего переоделся и отправился вместе с ними на вокзал Токио, где они сели на экспресс до Осаки. Затем группа доехала до отеля возле аэропорта.
Там Гон забрался в ранее привезенный ящик для музыкальных инструментов, который поздно вечером доставили в аэропорт для погрузки на частный самолет. Сотрудник таможни, заступивший на вечернюю смену, получил информацию от своего коллеги, что в ящике якобы находится звуковое оборудование, и также не стал проводить досмотр.
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