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Погода в Москве 9 января продолжит "баловать" теплом до +2С

07:20 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с небольшими осадками, местами налипание мокрого снега, гололедица и до 2 градуса тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. В ночные часы преимущественно без осадков и похолодание до минус 2 градусов. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6-11 м/ с.

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