СМИ озвучили версию западных спецслужб о причинах авиакатастрофы Boeing в Иране
09:00 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ назвали версию западных спецслужб о причинах крушения Boeing в Иране. Источник Reuters в службе безопасности Канады уточнил, что свидетельств о поражении лайнера ракетой нет.
По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности. В компании Boeing давать комментарии по этому вопросу отказались.
Ранее иранский телеканал The Al-Hadath предполагал, что самолёт «Международных авиалиний Украины» могла случайно сбить ракета. При этом иранские власти сразу же после авиакатастрофы заявляли о технических причинах ЧП. По их данным, в двигателе произошёл пожар. Если бы в лайнер попала ракета, он бы взорвался в небе, утверждал руководитель пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами.
Boeing 737 рейсом Тегеран — Борисполь потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли 176 человек. В Киеве рассматривают несколько версий крушения лайнера. Украина, а также ещё ряд стран приостановили полёты над Ираном. Говорит Москва
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