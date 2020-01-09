В "зеленой зоне" Багдада упали две ракеты
09:05 09.01.2020 Источник: RNS
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ (ИГ, ИГИЛ - запрещена на территории РФ) сообщила о падении двух ракет возле международной зоны Багдада.
«Ракеты упали возле международной зоны Багдада, 8 января в 23:45. … Не было никаких жертв коалиции или повреждения объектов», — написал представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс в своем Twitter.
Также телеканал CNN сообщает, что ранее группа журналистов услышала сирены из «зеленой зоны» и два взрыва.
Днем ранее CNN со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщил, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции запустили более десяти ракет по двум объектам возглавляемой США коалиции – авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому близ Эрбиля. RNS
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