В "зеленой зоне" Багдада упали две ракеты

09:05 Источник: RNS

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ (ИГ, ИГИЛ - запрещена на территории РФ) сообщила о падении двух ракет возле международной зоны Багдада.

«Ракеты упали возле международной зоны Багдада, 8 января в 23:45. … Не было никаких жертв коалиции или повреждения объектов», — написал представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс в своем Twitter.

Также телеканал CNN сообщает, что ранее группа журналистов услышала сирены из «зеленой зоны» и два взрыва.

Днем ранее CNN со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщил, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции запустили более десяти ракет по двум объектам возглавляемой США коалиции – авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому близ Эрбиля. RNS