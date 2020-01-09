Россия может завершит работу по "Северному потоку - 2" самостоятельно - эксперт

09:20 Источник: Известия

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.

К моменту, когда швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила свое участие в проекте «Северный поток – 2», по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тыс. км газопровода из примерно 2,46 тыс. км, сказали «Известиям» в пресс-службе компании-оператора Nord Stream-2.

Как пояснил в беседе с «Известиями» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem. Последняя также была вовлечена в работы над проектом «Северный поток – 2», но фактически завершила все свои контрактные обязательства по нему.

Однако существуют и относительно небольшие промысловые газопроводы, строящиеся от морского месторождения, на чем, в частности, специализируется принадлежащие «Газпром флоту» российское судно «Академик Черский».



Именно оно, по мнению Сергея Правосудова, соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту «Северного потока – 2».





