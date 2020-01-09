В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиян в 2020 году ждут кардинальные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, в том числе из практической части будет исключен этап "площадка", а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Согласно постановлению правительства, эти важные для будущих водителей изменения вступят в силу 1 октября.

Как пояснил ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, основное изменение исключает прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По его словам, некоторые испытания для сдачи на права после исключения "площадки" будут проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях. При этом Гиляков опроверг утверждения о том, что тем самым на дорогах могут возникнуть опасные условия для других участников дорожного движения. "Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов", - пояснил Гиляков.

По его словам, такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью - уже в городе. Изменятся и маршруты экзамена, они не будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. С 1 октября они будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения на маршруте.

Также планируется уйти от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Сейчас существует пять штрафных баллов - если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию.



Вместе с изменениями в практической части экзамена также меняется и его теоретическая часть. Как пояснил Гиляков, планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. По его словам, будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Начальник отделения ГИБДД отметил, что сейчас имеется техническая возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории.

