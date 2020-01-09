Принц Гарри и Меган Маркл решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей "старших" членов королевской семьи
10:00 09.01.2020 Источник: Lenta.ru
Принц Гарри и Меган Маркл объявили на своем сайте и в личном Instagram-аккаунте, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении стать финансово независимыми от Короны. При этом они подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.
В завершение обращения герцог и герцогиня Сассекские подчеркнули, что не планируют прекращать тесное общение и сотрудничество с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и другими членами королевской семьи. Они поблагодарили всех поклонников за поддержку.
Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление на следующий день после возвращения из Канады. Ранее вопреки традиции они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании. Все это время они не исполняли обязанности членов королевской семьи.
По данным BBC News, принц Гарри и Меган Маркл не предупредили других членов королевской семьи, включая саму королеву Елизавету II, о своем намерении. Букингемский дворец заявил о «разочаровании» решением пары. Старшие члены королевской семьи «опечалены» объявлением герцога и герцогини Сассекской. Lenta.Ru
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