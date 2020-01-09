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Россия запретила импорт ряда продуктов аквакультуры из Китая

10:05 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия запретила импорт угря, телапии, осетра и креветок из Китая. Временные ограничения вводятся по результатам инспекции зарубежных предприятий.

Как сообщили в Россельхознадзоре, были выявлены многочисленные нарушения: недостаточный контроль за безопасностью продукции, риск применения лекарственных средств и гормональных препаратов. Была обнаружена и просроченная продукция, изготовленная ещё в 2013 году.

Китай занимает первое место в мире по производству продукции аквакультуры. Это крупнейший поставщик рыбы и морепродуктов в Россию.  Говорит Москва

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