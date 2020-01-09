США готовы к переговорам с Ираном для деэскалации - Reuters
10:20 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном для деэскалации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского постпреда в Совет Безопасности ООН. В свою очередь, представитель Тегерана в международной организации сказал, что Вашингтону лучше вернуться к ядерной сделке и продолжить переговоры по её аспектам.
Президенты России и Турции осудили военные действия США на Ближнем Востоке и призвали к дипломатическому урегулированию всех вопросов в регионе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров добавил, что Путин и Эрдоган согласовали также единую позицию по ливийскому вопросу и призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января. Эхо Москвы
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