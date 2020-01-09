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НОВОСТИ

США готовы к переговорам с Ираном для деэскалации - Reuters

10:20 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном для деэскалации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского постпреда в Совет Безопасности ООН. В свою очередь, представитель Тегерана в международной организации сказал, что Вашингтону лучше вернуться к ядерной сделке и продолжить переговоры по её аспектам.

Президенты России и Турции осудили военные действия США на Ближнем Востоке и призвали к дипломатическому урегулированию всех вопросов в регионе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров добавил, что Путин и Эрдоган согласовали также единую позицию по ливийскому вопросу и призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января.  Эхо Москвы

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