0
0
0
НОВОСТИ

В Нигерии освобождены россияне с захваченного пиратами судна

10:32 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы

В Нигерии освобождены россияне с судна, захваченного пиратами почти неделю назад. «Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину», такое сообщение опубликовано на сайте посольства России в Абудже. Никаких подробностей о том, как удалось вызволить двоих россиян, в диппредставительстве не приводят. Между тем, нигерийская газета «Панч» со ссылкой на руководство ВМС страны пишет, что операцию по спасению провело морское подразделение в южном штате Ондо. Удалось задержать одного из похитителей. По неофициальным данным, несколько пиратов были уничтожены. Остальных пытаются задержать. Россияне оказались в плену неделю назад, когда пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. Атака сопровождалась перестрелкой с находившимися на борту сотрудниками охраны, двое из них убиты, четверо ранены. Пираты захватили троих человек — двоих россиян и одного индуса.

В этом регионе происходит подавляющая часть случаев захвата в заложники морских экипажей в мире. За прошлый год число таких инцидентов почти достигло 150. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 09.01.2020
США готовы к переговорам с Ираном для деэскалации - Reuters
0
55
10:05 09.01.2020
Россия запретила импорт ряда продуктов аквакультуры из Китая
0
73
10:00 09.01.2020
Принц Гарри и Меган Маркл решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей "старших" членов королевской семьи
0
87
09:32 09.01.2020
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права
0
130
09:20 09.01.2020
Россия может завершит работу по "Северному потоку - 2" самостоятельно - эксперт
0
159
09:05 09.01.2020
В "зеленой зоне" Багдада упали две ракеты
0
164
09:00 09.01.2020
СМИ озвучили версию западных спецслужб о причинах авиакатастрофы Boeing в Иране
0
215
08:00 09.01.2020
Карлос Гон смог бежать, вероятно, благодаря недосмотру японской таможни - СМИ
0
237
07:50 09.01.2020
Более миллиарда животных погибло в Австралии из-за лесных пожаров - исследование
0
256
07:30 09.01.2020
Глава КНШ генерал Милли считает, что иранцы хотели убить американских военных
0
268

Возврат к списку