В Нигерии освобождены россияне с захваченного пиратами судна
10:32 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В Нигерии освобождены россияне с судна, захваченного пиратами почти неделю назад. «Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину», такое сообщение опубликовано на сайте посольства России в Абудже. Никаких подробностей о том, как удалось вызволить двоих россиян, в диппредставительстве не приводят. Между тем, нигерийская газета «Панч» со ссылкой на руководство ВМС страны пишет, что операцию по спасению провело морское подразделение в южном штате Ондо. Удалось задержать одного из похитителей. По неофициальным данным, несколько пиратов были уничтожены. Остальных пытаются задержать. Россияне оказались в плену неделю назад, когда пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. Атака сопровождалась перестрелкой с находившимися на борту сотрудниками охраны, двое из них убиты, четверо ранены. Пираты захватили троих человек — двоих россиян и одного индуса.
В этом регионе происходит подавляющая часть случаев захвата в заложники морских экипажей в мире. За прошлый год число таких инцидентов почти достигло 150. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 09.01.2020
- США готовы к переговорам с Ираном для деэскалации - Reuters
- 10:05 09.01.2020
- Россия запретила импорт ряда продуктов аквакультуры из Китая
- 10:00 09.01.2020
- Принц Гарри и Меган Маркл решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей "старших" членов королевской семьи
- 09:32 09.01.2020
- В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права
- 09:20 09.01.2020
- Россия может завершит работу по "Северному потоку - 2" самостоятельно - эксперт
- 09:05 09.01.2020
- В "зеленой зоне" Багдада упали две ракеты
- 09:00 09.01.2020
- СМИ озвучили версию западных спецслужб о причинах авиакатастрофы Boeing в Иране
- 08:00 09.01.2020
- Карлос Гон смог бежать, вероятно, благодаря недосмотру японской таможни - СМИ
- 07:50 09.01.2020
- Более миллиарда животных погибло в Австралии из-за лесных пожаров - исследование
- 07:30 09.01.2020
- Глава КНШ генерал Милли считает, что иранцы хотели убить американских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать