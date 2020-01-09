В Нигерии освобождены россияне с захваченного пиратами судна

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Нигерии освобождены россияне с судна, захваченного пиратами почти неделю назад. «Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину», такое сообщение опубликовано на сайте посольства России в Абудже. Никаких подробностей о том, как удалось вызволить двоих россиян, в диппредставительстве не приводят. Между тем, нигерийская газета «Панч» со ссылкой на руководство ВМС страны пишет, что операцию по спасению провело морское подразделение в южном штате Ондо. Удалось задержать одного из похитителей. По неофициальным данным, несколько пиратов были уничтожены. Остальных пытаются задержать. Россияне оказались в плену неделю назад, когда пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. Атака сопровождалась перестрелкой с находившимися на борту сотрудниками охраны, двое из них убиты, четверо ранены. Пираты захватили троих человек — двоих россиян и одного индуса.

В этом регионе происходит подавляющая часть случаев захвата в заложники морских экипажей в мире. За прошлый год число таких инцидентов почти достигло 150. Эхо Москвы