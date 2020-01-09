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Вице-премьер КНР подпишет в США соглашение о первой фазе торговой сделки

11:00 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января нанесет визит в США для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между двумя странами. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США", - сообщил Гао Фэн.

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