С сентября 2019 года Иран и его сторонники предприняли 15 атак против сил США в Ираке - Госдеп

11:05 Источник: Интерфакс

Госдепартамент США подсчитал, что, начиная с сентября минувшего года, Иран и иракские боевики, которых он поддерживает, осуществили 15 нападений на силы США в Ираке.

"До атаки, которая была осуществлена прошлой ночью (в ночь на среду - ИФ), Ираном и иракскими боевиками, пользующимися его поддержкой, на объекты США в Ираке было предпринято 14 атак", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.