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Церемония вручения "Оскара" вновь пройдет без ведущего

11:20 09.01.2020 Источник: Lenta.ru

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.

В прошлом году впервые за 30 лет 91-я церемония прошла без ведущего, поскольку назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter почти десятилетней давности. Харт заявил, что не хочет отвлекать от талантливых артистов на церемонии и попросил прощения у ЛГБТ-сообщества.

В 2016 году Американскую киноакадемию и самих академиков обвинили в расизме, поскольку среди номинантов за 2015 год не было ни одного чернокожего актера. Подобный инцидент повторился спустя два года, когда фильмы-фавориты кинопремии уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».  Lenta.Ru

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