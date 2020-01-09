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НОВОСТИ

Пропавший 18 дней назад в тундре оленевод найден живым

11:32 09.01.2020 Источник: Интерфакс

Поисковая группа нашла живым оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре во время метели, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель администрации чукотского городского округа Эгвекинот.

"Он найден в 200 километрах от места назначения. Не ел 16 дней, истощен, все эти дни находился в избушке, топил подручными материалами", - сказал собеседник агентства. В эти дни на Чукотке стояли 30-градусные морозы, добавил он.

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