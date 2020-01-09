Разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе - гражданская авиация Ирана

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании крушения, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и опубликованном в четверг агентством Тасним.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

В среду Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.