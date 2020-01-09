Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году

12:05

Общемировой уровень расходов на оборону превысил 1,8 трлн долларов в 2019 году. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС отчете по изменению мировых оборонных расходов, изданном информационно-аналитическим издательским агентством Jane's.

"В 2019 году мировые оборонные расходы превысили 1,8 трлн долларов. Такой результат во многом был вызван ростом оборонных расходов стран Европы", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным годового отчета по изменению оборонных расходов за 2019 год, опубликованного Jane's, рост общемировых оборонных расходов в 2019 году замедлился до 1% по сравнению с 6% в 2018 году. "В то время как в большинстве регионов наблюдался спад, данные затраты европейских стран выросли на 5,2%. Более того, шесть из десяти наиболее выросших в 2019 году оборонных бюджетов принадлежат государствам Европы", - сообщили эксперты, отметив, что наиболее быстрый рост оборонных расходов в 2019 году показала Болгария (125%). "Это связано с проведением страной в августе платежа за восемь истребителей F-16 Block 70", - добавили специалисты.

"По оценке Jane's, на протяжении следующих десяти лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%", - отметила старший аналитик агентства по оборонным расходам Фенелла Макгерти.

В топ-10 стран с крупнейшими оборонными расходами в 2019 году вошли США (726 млрд долларов), Китай (217 млрд долларов), Саудовская Аравия (57 млрд долларов), Индия (57 млрд долларов), Великобритания (56 млрд долларов), Франция (53 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), Россия (48 млрд долларов), Япония (45 млрд долларов), Южная Корея (41 млрд долларов). По сравнению с 2018 годом текущий список практически не изменился - Германия поднялась на седьмое место, в то время как Япония заняла девятое.