ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний
12:20 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан, сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.
"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - рассказали в пресс-бюро. Таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем.
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