ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан, сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - рассказали в пресс-бюро. Таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем.