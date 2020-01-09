Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться - МИД РК
12:32 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться. С таким заявлением в четверг выступила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.
"Мы не можем быть всегда согласны с Вашингтоном в анализе политических ситуаций. Это относится и к двусторонним отношениям со странами Ближнего Востока, - приводит агентство Рёнхап слова министра. - С Ираном нас связывают длительные экономические отношения, планируется сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании".
Глава южнокорейского МИД также отметила, что решение о направлении южнокорейских войск в Ормузский пролив пока еще не принято. По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе ее предстоящей встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
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