0
0
116
НОВОСТИ

Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться - МИД РК

12:32 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться. С таким заявлением в четверг выступила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

"Мы не можем быть всегда согласны с Вашингтоном в анализе политических ситуаций. Это относится и к двусторонним отношениям со странами Ближнего Востока, - приводит агентство Рёнхап слова министра. - С Ираном нас связывают длительные экономические отношения, планируется сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании".

Глава южнокорейского МИД также отметила, что решение о направлении южнокорейских войск в Ормузский пролив пока еще не принято. По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе ее предстоящей встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 09.01.2020
Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге
0
26
13:20 09.01.2020
В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году
0
58
13:05 09.01.2020
Шамсутдинов назвал армию адом и попросил прощения у родственников убитых
0
90
13:00 09.01.2020
Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны
0
98
12:20 09.01.2020
ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний
0
146
12:05 09.01.2020
Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году
0
170
12:00 09.01.2020
Разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе - гражданская авиация Ирана
0
180
11:32 09.01.2020
Пропавший 18 дней назад в тундре оленевод найден живым
0
192
11:20 09.01.2020
Церемония вручения "Оскара" вновь пройдет без ведущего
0
199
11:05 09.01.2020
С сентября 2019 года Иран и его сторонники предприняли 15 атак против сил США в Ираке - Госдеп
0
216

Возврат к списку