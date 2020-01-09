Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны. Об этом на фоне недавних ракетных ударов иранской армии по объектам США в Ираке заявил в четверг глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

"КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам", - приводит его слова агентство Тасним.