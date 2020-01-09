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Шамсутдинов назвал армию адом и попросил прощения у родственников убитых

13:05 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который осенью застрелил сослуживцев в воинской части в Забайкалье, в письме их родным назвал армию адом и попросил прощения.

В письме Рамиль Шамсутдинов сожалеет, что не сдержался и пошёл на крайние меры. Но другого выхода у него не было, уверяет срочник, поскольку он больше не мог терпеть над собой издевательства: «Не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда». Шамсутдинов соболезнует семьям погибших и просит его простить. Ещё цитата: «Только сейчас начинаю осознавать, сколько горя принёс людям и сломал свою жизнь». Он также пишет, что не скрывался от армии, хотел защищать Родину и собирался после демобилизации продолжить службу. Подлинность письма отец срочника подтвердил сайту 72.ru. Шамсутдинов устроил бойню в части в Забайкалье 25 октября во время смены караула. Он убил восьмерых сослуживцев и ещё двух ранил. Солдат после этого рассказал об издевательствах и угрозах изнасилования от лейтенанта. Он также сообщил, что перед тем как устроить бойню не спал трое суток, его заставляли отжиматься и бегать. В конце года Шамсутдинова этапировали в Москву в центр Сербского.

Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части вину признал, сообщил в конце прошлого года адвокат Шамсудтинова Руслан Нагиев.  Эхо Москвы

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