В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году
13:20 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ФНС напомнили о доходах, освобождённых от налогов в этом году. В список попали единовременные выплаты педагогам в размере до миллиона рублей и материальная помощь людям, пострадавшим во время ЧС.
Также налогообложению не подлежит материальная помощь студентам, аспирантам, курсантам, ассистентам-стажёрам, если сумма за календарный год не превышает четырёх тысяч рублей. Не уплачивается налог с господдержки многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности до 450 тысяч рублей, а также доход от экономии на процентах во время ипотечных каникул.
Полный список опубликован на сайте Федеральной налоговой службы. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 09.01.2020
- Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге
- 13:05 09.01.2020
- Шамсутдинов назвал армию адом и попросил прощения у родственников убитых
- 13:00 09.01.2020
- Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны
- 12:32 09.01.2020
- Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться - МИД РК
- 12:20 09.01.2020
- ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний
- 12:05 09.01.2020
- Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году
- 12:00 09.01.2020
- Разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе - гражданская авиация Ирана
- 11:32 09.01.2020
- Пропавший 18 дней назад в тундре оленевод найден живым
- 11:20 09.01.2020
- Церемония вручения "Оскара" вновь пройдет без ведущего
- 11:05 09.01.2020
- С сентября 2019 года Иран и его сторонники предприняли 15 атак против сил США в Ираке - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать