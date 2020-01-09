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В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году

13:20 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ФНС напомнили о доходах, освобождённых от налогов в этом году. В список попали единовременные выплаты педагогам в размере до миллиона рублей и материальная помощь людям, пострадавшим во время ЧС.

Также налогообложению не подлежит материальная помощь студентам, аспирантам, курсантам, ассистентам-стажёрам, если сумма за календарный год не превышает четырёх тысяч рублей. Не уплачивается налог с господдержки многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности до 450 тысяч рублей, а также доход от экономии на процентах во время ипотечных каникул.

Полный список опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.  Говорит Москва

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