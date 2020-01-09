Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге
13:32 09.01.2020 Источник: Коммерсант.ru
Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге: для водителей легковых автомобилей он составит 2,5 тыс. руб., для водителей грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. руб. Санкция, которая будет установлена в КоАП, нужна для запуска безбарьерного проезда по платным дорогам (система free-flow). Первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов. За «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам» собственники легковых авто будут оштрафованы на 2,5 тыс. руб., владельцы автобусов и грузовиков — на 5,5 тыс. руб. Постановления будут выноситься Ространснадзором с помощью автоматических камер. Штраф отменят, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 13:20 09.01.2020
- В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году
- 13:05 09.01.2020
- Шамсутдинов назвал армию адом и попросил прощения у родственников убитых
- 13:00 09.01.2020
- Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны
- 12:32 09.01.2020
- Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться - МИД РК
- 12:20 09.01.2020
- ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний
- 12:05 09.01.2020
- Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году
- 12:00 09.01.2020
- Разбившийся украинский Boeing 737 загорелся в воздухе - гражданская авиация Ирана
- 11:32 09.01.2020
- Пропавший 18 дней назад в тундре оленевод найден живым
- 11:20 09.01.2020
- Церемония вручения "Оскара" вновь пройдет без ведущего
- 11:05 09.01.2020
- С сентября 2019 года Иран и его сторонники предприняли 15 атак против сил США в Ираке - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать