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Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

13:32 09.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге: для водителей легковых автомобилей он составит 2,5 тыс. руб., для водителей грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. руб. Санкция, которая будет установлена в КоАП, нужна для запуска безбарьерного проезда по платным дорогам (система free-flow). Первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов. За «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам» собственники легковых авто будут оштрафованы на 2,5 тыс. руб., владельцы автобусов и грузовиков — на 5,5 тыс. руб. Постановления будут выноситься Ространснадзором с помощью автоматических камер. Штраф отменят, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги.  Коммерсантъ

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