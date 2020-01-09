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Ливанские власти после допроса Карлоса Гона запретили ему выезд из страны - СМИ

14:00 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливанские власти запретили экс-главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону выезд из страны после допроса, который состоялся в четверг во Дворце правосудия. Об этом сообщил газете "Дейли стар" судебный источник в Бейруте.

По его информации, Гон, который в конце декабря бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио, был допрошен ливанскими следователями в присутствии генерального прокурора республики Гассана Увейдата.

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