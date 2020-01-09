Предложение США о сотрудничестве бессмысленно, пока действуют санкции - постпред Ирана
14:12 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение США о сотрудничестве с Ираном не имеет смысла до тех пор, пока действуют американские санкции в отношении Тегерана. Об этом в четверг заявил постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
"Когда мы слышим, как [США] заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла", - цитирует его агентство ИРНА.
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