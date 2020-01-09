0
0
117
НОВОСТИ

Предложение США о сотрудничестве бессмысленно, пока действуют санкции - постпред Ирана

14:12 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение США о сотрудничестве с Ираном не имеет смысла до тех пор, пока действуют американские санкции в отношении Тегерана. Об этом в четверг заявил постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Когда мы слышим, как [США] заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла", - цитирует его агентство ИРНА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 09.01.2020
Митингующие взломали дверь администрации президента Абхазии
0
14
15:00 09.01.2020
Путин с крейсера наблюдал за ракетными стрельбами "Калибрами" и "Кинжалами" в ходе учений на Черном море
0
52
14:32 09.01.2020
Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока" - ГТС Украины
0
99
14:00 09.01.2020
Ливанские власти после допроса Карлоса Гона запретили ему выезд из страны - СМИ
0
142
13:32 09.01.2020
Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге
0
173
13:20 09.01.2020
В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году
0
191
13:05 09.01.2020
Шамсутдинов назвал армию адом и попросил прощения у родственников убитых
0
218
13:00 09.01.2020
Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны
0
208
12:32 09.01.2020
Позиции Республики Корея и США по ситуации на Ближнем Востоке могут отличаться - МИД РК
0
224
12:20 09.01.2020
ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний
0
248

Возврат к списку