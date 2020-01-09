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Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока" - ГТС Украины

14:32 09.01.2020 Источник: RNS

Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в ходе пресс-конференции. 

«Это нельзя назвать убытками. Это - недополученная прибыль. Мы его оцениваем в около 450 млн (долларов. — RNS) в год. Это нельзя назвать убытками. Мы ничего не теряем. Мы просто не заработаем эти средства», — сказал Макогон.

По его словам, чтобы компенсировать эту недополученную прибыль, компании нужно искать новые рынки.  RNS

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