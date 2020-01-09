Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока" - ГТС Украины

14:32 Источник: RNS

Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в ходе пресс-конференции.



«Это нельзя назвать убытками. Это - недополученная прибыль. Мы его оцениваем в около 450 млн (долларов. — RNS) в год. Это нельзя назвать убытками. Мы ничего не теряем. Мы просто не заработаем эти средства», — сказал Макогон.

По его словам, чтобы компенсировать эту недополученную прибыль, компании нужно искать новые рынки. RNS